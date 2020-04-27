فريق طبي صيني يصل إلى الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا المستجد

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن السفير قوله إن الفريق سيصل البلاد اليوم الاثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار السفير إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره.

ولفت إلى أن الفريق الصيني مكون من متخصصين في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وعلم الأوبئة والعلاج الطبي المكثف واختبار الحمض النووي.

وشكر السفير الحكومة الصينية، لتقديمها الدعم الأساسي وغير المحدود لدول العالم، وخاصة الكويت، لاحتواء ومكافحة جائحة كورونا المستجد وتبادل الخبرات في مجالات المكافحة والوقاية.

وبحسب آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت فقد سجلت 3288 إصابة مؤكدة، و21 وفاة، بينما تم تسجيل 1012 حالة شفاء تام.