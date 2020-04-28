سيالة يجري مشاورات مع بوغدانوف بشأن الوضع في ليبيا

أعلن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي محمد الطاهر سيالة عن إجراء مشاورات مع الشركاء الدوليين بشأن بيان قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بما في ذلك مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وقال سيالة ردا على طلب تعليق حول التصريحات الأخيرة للمشير حفتر: "لدينا اتصال دائم مع الجميع وأجرينا اتصالات دولية في هذا الصدد".

وأشار سيالة إلى أنه أجرى، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وقال: "كان لدي اتصال اليوم مع السيد بوغدانوف، حيث كان الاتصال تشاوري لبحث ما جرى وسيصدر بيان روسي حول الاتصال لاحقا".

وكان قد أعلن قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مساء أمس، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 والذي ينظم العملية السياسية في ليبيا، ليصبح جزءًا من الماضي.