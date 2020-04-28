الخارجية المصرية: البحث عن حل سياسي في ليبيا لا يعني التهاون في مواجهة التيارات الإرهابية

قالت وزارة الخارجية المصرية إن "البحث عن حل سياسي في ليبيا لا يعني التهاون في مواجهة التيارات الإرهابية المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تمسك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك.

وشدد المتحدث، في بيان على الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، على أن "مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي".

وتابع: "في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي، فإن هذا لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".

وتابع البيان: "في هذا الصدد، فقد عَبر المتحدث عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة".

يتبع...