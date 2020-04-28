فرنسا تعرب عن استعدادها لمساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي

أعرب وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان عن تأييد ​فرنسا​ لبرنامج الحكومة اللبنانية الإصلاحي، واستعدادها لمساعدة لبنان مع ​صندوق النقد الدولي​.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، شدد لودريان في اتصال مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب على نيّة فرنسا عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقّة بوباء كورونا.

وكانت قد طالبت مجموعة الدعم الدولية في باريس السلطات اللبنانية المباشرة بإجراء سلسلة إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة لكي يتم البدء بتطبيق قرارات مؤتمر سيدر وإجراء مفاوضات سريعة مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، في اجتماع لوزراء مال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، في وقت سابق، إن أكثر من 100 دولة طلبت حتى الآن مساعدة طارئة.

وأضافت أن الصندوق على استعداد لاستخدام أدواته كاملة وقوته النارية البالغة تريليون دولار للإقراض.

وتأتي تعليقات كريستالينا بعد أن أصدر الصندوق تحذيرًا صارخًا من أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى أعمق ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ويجب على الحكومات ومسؤولي الصحة العمل معًا لمنع نتائج أسوأ.

كما حذّر الصندوق من أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد العالمية قد تثير الاحتجاجات، وحث الحكومات على اتخاذ خطوات لمنع الاضطرابات.