مصر.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يبعث رسالة مهمة للمواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تمس جميع الشعب المصري ولدينا وباء عالمي.

ووجه تاج الدين رسالة مهمة للشعب المصري في ضوء أزمة كورونا، داعيا إلى ضرورة التكاتف وتنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية.

وجاءت تصريحات الدكتور عوض تاج الدين خلال مداخلية هاتفية لبرنامج "مسئول و100 مليون"، الذي يذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، موضحا أن أزمة كورونا تمس جميع الشعب المصري ولكن أعداد الإصابات لا زالت آمنة، مؤكدا أنه في المتوسط الشخص المصاب بكورونا يعدي من 3 إلى 4 أشخاص.

وشدد تاج الدين على تطبيق "التباعد الاجتماعي" وتقليل الحركة، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وعدم الخروج إلا للضرورة، وأهمية النظافة الشخصية مثل غسيل الأيدي بالماء والصابون، وعدم الخروج في تيارات الهواء واستخدام المناديل عند العطس، بهدف تقليل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، إلى ضرورة بالاتصال بالرقم الخاص بالكشف عن الفيروس، وهو رقم 105، فور شعور المواطن بأي أعراض غير طبيعية مثل ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس.