صحيفة: مخاوف من تفاقم الوضع الأمني وارتفاع مستوى العنف في لبنان

يشهد لبنان حركة تظاهرات واحتجاجات واسعة في عدد من المناطق على الرغم من اجراءات التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، بسبب الاوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون، خصوصاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما يناهز ال 4 الاف ليرة لبنانية، بعد أن كان 1500 ليرة لبنانية، وانعكاس ذلك على أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر لبنانية خاصة أن الوضع الأمني في لبنان غير مطمئن ومهدد بالتصاعد في مختلف المناطق اللبنانية.

ونقلا عن المصادر خاصة، فإن التقارير الأمنية تشير إلى مخاوف من تفاقم الوضع الأمني، بسبب تفاقم الجوع والعوز والحاجة.

كما تشير المصادر إلى أن "استغلال الناس ومطالبة الفقراء قد يزيد أيضًا، ما قد يرفع مستوى ​العنف​ في ظلّ غياب أيّ أفق سياسي واقتصادي من شأنه أن يثبت الحلول، وبغياب بوادر لحلحة المعضلات الاقتصاديّة القائمة".