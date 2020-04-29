قطر تعلن دخول كورونا المستجد مرحلة الذروة 

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر أن معظم الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تعتبر إصابات خفيفة من حيث حدتها.

وأشارت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إلى أن "الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة له عدة أسباب منها أن انتشار الفيروس دخل مرحلة الذروة حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة قبل أن تشهد انخفاضا تدريجيا".

وزارة الصحة العامة تفيد بأن معظم الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تعتبر إصابات خفيفة من حيث حدتها، مشيرة إلى أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة له عدة أسباب منها أن انتشار الفيروس دخل مرحلة الذروة حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة قبل أن تشهد انخفاضا تدريجيا.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 29, 2020

​وأعلنت الصحة القطرية، اليوم، الأربعاء، تسجيل 643 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 109 حالات من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 643 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 109 حالات من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في دولة قطر إلى 1243 حالة.#قنا pic.twitter.com/w7zAzaoUuG — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 29, 2020

​ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم أن أغلبية الإصابات الجديدة المسجلة "تعود لأشخاص من العمالة الوافدة يعملون في مهن مختلفة خالطوا حالات مصابة بالفيروس تم اكتشافها سابقا"، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة خارج المنطقة الصناعية وذلك بعد إجراء فحوصات استقصائية.