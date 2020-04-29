متحدث: السعودية تنتج جهاز تنفس صناعي وهو الآن تحت التجربة

قال متحدث وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد المصانع في المملكة 9000 وقرابة 3000 مصنع عمل بكامل طاقته الإنتاجية.

وأشار المتحدث إلى أن المصانع الأخرى بدأت العمل من اليوم، مطالبا الجميع بالانضباط ومتابعة التعليمات.

وذكر المتحدث، بحسب وكالة "واس" السعودية، أنه تم إعداد جهاز تنفس بصناعة سعودية ووضعه تحت التجربة بأحد المستشفيات، إضافة إلى 7 مصانع أخرى تقوم بتجارب لجهاز التنفس.

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متحدث #وزارة_الصناعة_والثروة_المعدنية: تم إعداد جهاز تنفس بصناعة سعودية ووضعه تحت التجربة بأحد المستشفيات، إضافة إلى 7 مصانع أخرى تقوم بتجارب لجهاز التنفس. #كلنا_مسؤول#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 29, 2020

​وتابع متحدث وزارة الصناعة والثروة المعدنية: "هنالك أكثر من 3000 مصنع يعمل على تأمين إمدادات الغذاء والدواء للحفاظ على مستوياته في الأسواق، إضافة إلى أكثر من 2500 منتج طبي تنتجه المصانع الوطنية، وأكثر من 2 مليون لتر من المعقمات أسبوعيا".