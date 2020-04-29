"ليس ضابطا مصريا"... صورة ممثل أمريكي تثير ضجة في مصر

انتشرت في صفحات التواصل في مصر صورة ادعى ناشروها أنها تعود لضابط مصري زعمت أنه "سرب معلومات خطيرة لقطر"، فيما كشفت أدوات البحث أن الصورة تعود لممثل أمريكي مشهور.

ونالت الصورة مئات المشاركات على موقع "فيسبوك" بالإضافة إلى آلاف التعليقات.

وجاء في التعليق المرافق للصورة: "هذا الظابط المصري الحقير استغلّ منصبه وقام بتسريب معلومات خطيرة لقطر فتم إعدامه ورئيس قطر أعلن منذ قليل أن أي شخص سوف يكتب تحيا مصر سنقوم بقتله... خائفين تكتبوا تحيا مصر؟ لو خايفين نبقي ندي مصر لقطر وخلاص".

ونشرت وكالة "فرانس برس" في قسم "مدونة تقصي صحة الأخبار"، أن نتائج البحث عن صورة الرجل التي أثارت ضجة في مصر بعد نشرها من قبل بعض الصفحات مع تعليق أن هذا الرجل هو "ضابط مصري سرب معلومات لقطر"، تعود للممثل الأمريكي وايد ويليامز، الذي شارك في عشرات الأعمال أشهرها مسلسل Prison Break.

ودل التفتيش عن صورته المستخدمة في المنشور المضّلل، إلى النسخة الأصليّة التي اقتطعت منها الصورة على موقع Shutterstock وهي ملتقطة خلال حفل Fox All-Star Party عام 2008.