أعلنت السلطات السعودية السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بدءا من يوم غد الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه تقرر، اعتبارا من يوم غد الخميس، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وشدد مصدر الداخلية السعودية على استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

ونوهت الوكالة السعودية إلى أن تلك الخطوات تأتي في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/آذار الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.1 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم، مع ما يقرب من 225 ألف حالة وفاة، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.