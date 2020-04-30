جنوب اليمن يطالب بتشكيل حكومة جديدة وتوجيه كل القوات صوب الحوثي

علق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم الخميس، على بيانات الدول المنددة بإعلان مجلسه وتحركاته الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال ها بن برك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": نرحب بكل البيانات الصادرة من الدول الصديقة ونؤكد أن إنقاذ شعبنا من الهلاك لا ينبغي أن يكون مصدرا للقلق".

وأضاف:"نحث الجميع بأن يعينونا على تنفيذ اتفاق الرياض، الذي تتملص من تنفيذه الحكومة، مطالبا البدء فورا بتوجيه كل القوات صوب الحوثي والقاعدة وداعش، وتشكيل حكومة جديدة نظيفة لاتقتات من الحرب.

— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 30, 2020

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.

واعتبرت الحكومة اليمنية إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في الجنوب "تمردا واضحا على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019"، لافتة إلى أن هذه الخطوة هي "محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات".

فيما أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان له، ضرورة إلغاء أية خطوة تخالف اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ في عدن.