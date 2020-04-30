عون: يوم تاريخي للبنان بإقراره الخطة الاقتصادية المالية للمرة الأولى

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الخميس، أن لبنان دخل مرحلة تاريخية جديدة بعد إقراره الخطة الاقتصادية - المالية.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات الرئيس عون الذي هنأ ​العمال اللبنانيين​ بعيدهم المصادف غداً في مستهل جلسة ​مجلس الوزراء​.

ولفت الرئيس عون إلى الوضع الصعب الذي يعيشه ​لبنان​ في هذه المرحلة والذي يحول دون ​تحقيق​ المطالب العمالية.

واعتبر عون أن "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد إلى الخراب​​​​​​​".