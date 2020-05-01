مبادرة مصرية يطلبها أحد الفنانين من الجميع تخليدا لضحايا الجيش... صورة

وعلى صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجنماعي "انستغرام" نشر ياسين صورة وهو يؤدي التحية العسكرية تحت عنوان "حيوهم فين ما كنتم... دول ماتوا علشان سلامكم".
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#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة بالتحية العسكرية حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن
ودعا ياسين جميع الزملاء والمتابعين بوضع صورة لهم بالتحية العسكرية.
وأعلن الجيش المصري، مساء أمس الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان مقتضب، "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد".
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