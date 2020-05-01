مبادرة مصرية يطلبها أحد الفنانين من الجميع تخليدا لضحايا الجيش... صورة

طلب الفنان المصري آسر ياسين، مشاركة زملائه وجمهوره، في مبادرة لتبجيل القتلى الذين سقطوا بتفجير بئر العبد مساء أمس.

وعلى صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجنماعي "انستغرام" نشر ياسين صورة وهو يؤدي التحية العسكرية تحت عنوان "حيوهم فين ما كنتم... دول ماتوا علشان سلامكم".

ودعا ياسين جميع الزملاء والمتابعين بوضع صورة لهم بالتحية العسكرية.

وأعلن الجيش المصري، مساء أمس الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان مقتضب، "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد".