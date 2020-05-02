أمير سعودي يشعل مواقع التواصل بعد موقفه مع "سائقين أتراك عالقين في المملكة"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو لشخص سعودي يحاور مجموعة من "السائقين الأتراك العالقين داخل المملكة العربية السعودية" وبالتحديد في تبوك.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول شخص يخاطب السائقين الأتراك قائلا: "في إجراءات دولة، لا أنا ولا أنت نستطيع تجاوزها، حكينا مع المحافظة ووصل الأمر إلى شخص كريم، لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان".

وتابع المتحدث: "أمر (الأمير فهد بن سلطان) من عنده شخصيا بدفع مبلغ 700 ريال من حساب الأمير فهد، وأعطى أمرا للجهات المعنية، الآن تعطوني جوازاتكم بنسلمها لهم بتسددوا الـ700 ريال وأنتم تشحنوا الباخرة وتطلعوا، هو قال للجوازات، النظام نظام أنا من جيبي الخاص هو بيدفعها، فجزاه الله خيرا".

— سعد الرشيدي (@saad_1_8) May 1, 2020

وأردف: "ما يرضى على مسلمين أنهم يتعطلوا، أنتم في بلد خير ومملكة إنسانية... وصلتكم وجبات الفطور اليوم، هذه ليست من عندي هي من عنده، إحنا يا إخوان في بعض الأحيان تصير أمور خارجة عن الإرادة".