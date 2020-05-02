القوات العراقية تضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات لـ"داعش" غربي البلاد

ضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم السبت، أنواعا مختلفة من المتفجرات من موادها الأولية، والأحزمة الناسفة، والعبوات، والصواريخ لـ"داعش" الإرهابي، في محافظة الأنبار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة:

إن قوة من الفوج الأول في اللواء 27 المتجحفل مع قطعات لواء المشاة 29 بالفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، خرجت للبحث والتفتيش جنوب شرق وادي الحجية غربي ناحية كبيسة "غربي قضاء هيت، غرب الأنبار".

وأوضحت الخلية، أن القوة خرجت في عملية التفتيش، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت بوجود عناصر إرهابية في جنوب ناحية كبيسة، غربي البلاد، وقد تم العثور على "دراجة نارية، و5 عبوات لاصقة، وأخرى على شكل صفيح، و3 أحزمة ناسفة، و4 عبوات أسطوانية، واثنين كيلو غرام من مادة c4، وقذيفة مدفع نمساوي، و5 أمتار من شريط كوارتز، و5 مساطر تفجير" تعود لـ"داعش" الإرهابي.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن القوة تعاملت مع المواد المضبوطة أصولياً.

وتواصل القوات العراقية، عمليات التفتيش والبحث، في مناطق متفرقة في شمالي، وغربي البلاد، للقضاء على فلول عناصر "داعش" الإرهابي، ومنع ظهوره مجددا في المدن المحررة.

وشهدت المحافظات المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".