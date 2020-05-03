السعودية... إطلاق تطبيق غير مسبوق لتقديم خدمات خلال "منع التجول"

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم، الأحد، عن الإطلاق التجريبي لتطبيق "توكلنا"، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تخصيص تطبيق "توكلنا" في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول، لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

وأضافت الوكالة أن تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة، يقدم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في المملكة علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن موعد الإطلاق الرسمي للتطبيق، الذي سيكون التسجيل فيه متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين، حيث سيحتوي التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

وصنفت المنظمة، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.