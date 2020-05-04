عون يكشف لـ"سبوتنيك"عن حظوظ الوزير جبران باسيل بكرسي الرئاسة اللبنانية

كشف الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن حظوظ رئيس التيار الوطني الحر والوزير السابق، جبران باسيل، بتولي الرئاسة في لبنان.

وخلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أشار عون إلى أن مسألة وصول الوزير السابق جبران باسيل إلى سدة الرئاسة تتعلق بخيار النواب والحديث الذي يجري عن معارك انتخابية مبكرة على كرسي الرئاسة، هو مجرد ذر رماد في العيون من قبل بعض السياسيين اللبنانيين.

وقال الرئيس اللبناني عون: "الديمقراطية اللبنانية تعني أن رئيس الجمهورية ينتخب في مجلس النواب، وبالتالي هذا قرار يتخذه ممثلو الشعب، والمعارك الانتخابية التي ذكرتها، هي مجرد معارك أطلقها بعض السياسيين بمساعدة الإعلام لذر الرماد في العيون".

وبخصوص حظوظ الوزير باسيل تولي منصب الرئاسة بعد انتهاء الفترة الرئاسية الحالية أوضح عون أن "بالنسبة إلى الوزير جبران باسيل، فهو رجل سياسي ومسؤول، وله خبرة طويلة في العمل السياسي، وفرصته بالوصول إلى سدة الرئاسة متعلقة بخيار النواب، فهم سيختارون من يعتبرونه الأكثر أهلية لهذا المنصب، والأكثر تمثيلاً".