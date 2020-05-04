جريمة مروعة... إرهابيون يباغتون مركزا للشرطة السورية ويقتلون 9 عناصر بريف درعا

هاجمت مجموعة إرهابية مركزا للشرطة السورية في ناحية مزيريب في ريف درعا مما أدى لمقتل 9 من عناصر الشرطة.

ونشرت صفحة وزارة الداخلية السورية على "فيسبوك" أسماء عناصر الشرطة التي تم استهدافها في العملية.

وقالت "شام إف إم" إن:

"أقدمت مجموعة مسلحة على خطف وتصفية 9 عناصر شرطة من ناحية المزيريب حيث ألقوا بجثامين الشهداء قرب دوار الغبشة في مدينة المزيريب بريف درعا".

يذكر أن محافظة درعا تشهد في الآونة الأخيرة نشاطا لخلايا إرهابية وعمليات تطال مواقع الجيش السوري ورجال المصالحة الوطنية في المحافظة، فيما تطالب الأوساط السورية الدولة السورية بعملية تنهي وجود الخلايا الإرهابية بشكل كامل.