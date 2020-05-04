اتحاد عمال اليمن يطالب المنظمات العربية والدولية بالتعاون لإيقاف الحرب

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال اليمن بصنعاء علي أحمد بامحيسون، إن خمس سنوات من الحرب التي يشنها التحالف على اليمن أدت إلى مقتل وإصابة ما يقارب 11 ألف عامل وتدمير355 مصنعا وخسارة 15 ألف عامل لفرص عملهم في القطاع النفطي، كما أن نقل البنك المركزي إلى عدن تسبب في توقف صرف رواتب جميع عمال وعاملات اليمن والإضرار بمعيشتهم.

وأضاف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال اليمن لـ"سبوتنيك"، ندعو الجهات ذات العلاقة إلى السعي الحثيث من أجل انتظام صرف المرتبات، وتعزيز نظام الرقابة في المنافذ الحدودية ومداخل المحافظات وإجراء فحوصات طبية للوافدين وإلزام جميع القطاعات الخاصة والعامة بتوفير المواد والمستلزمات الوقائية والاحترازية وتوسيع التوعية الصحية لحماية المجتمع من وباء كورونا المستجد.

ودعا بامحيسون الاتحادات والنقابات العربية والدولية والإقليمية إلى الوقوف إلى جانب عمال اليمن، بإبراز الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم في ظل العدوان الغاشم منذ أكثر من 5 سنوات، والتعاون مع اتحاد نقابات عمال اليمن برفع القضايا أمام المحاكم الدولية وتشكيل حركة ضغط على القوى الدولية والعربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإيقاف العدوان وإنهاء الحرب ورفع الحصار البري والجوي والبحري وسرعة فتح مطار صنعاء الدولي والموانئ.

وطالب أمين اتحاد نقابات العمال، مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الاضطلاع بالمسئولية بإلزام بنك عدن بصرف المرتبات والعمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وكذا إلزام المنظمات الدولية بالاستجابة للمتطلبات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين وجميع العمال والعاملات.

ولفت بامحيسون إلى أن تحالف العدوان أغلق كافة المنافذ لدخول المشتقات النفطية والتموينية، ما أدى لارتفاع أسعارها و إثقال كاهل المواطن بشكل عام، بجانب استهداف قطاع النفط والمعادن، ما تسبب في خسائر وأضرار بلغت 23 مليار دولار وتوقف وهجرة 40 شركة نفطية ما بين إنتاجية واستكشافية، أدى ذلك لفقدان أكثر من 15 ألف عامل لفرص أعمالهم في القطاع النفطي.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، أشار بامحيسون إلى أن العدوان تسبب في إهدار الكثير من الأموال الخاصة بالدخل القومي، بتدمير العدوان 31 بالمائة من البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، كما استهدف أربعة آلاف و134 حقلا زراعيا، بجانب استهداف القطاع السمكي، ما أدى لخسائر فادحة بلغت خمسة مليارات و642 مليون و15 ألف دولار واستشهاد 222 صيادا وإصابة 206 وفقدان 14 صياد وتدمير 454 قارب صيد وتوقف نشاط أربعة آلاف 586 قارب صيد.

ووفقا لبيان صدر عن الاتحاد خلال اليومين الماضيين خلال احتفال العالم بعيد العمال قال الاتحاد إن التحالف دمر منظومتي الكهرباء والمياه، ما أدى إلى خروجهما كليا عن الخدمة، باستهدافه 193 محطة ومولدات كهربائية وتدمير 793 خزانات وشبكات مياه فضلا عن استهداف المصانع الإنتاجية وتدمير وتضرر أكثر من 355 مصنعا وسقوط أكثر من 878 قتيلا وجريحا، أهمها مصنع الغزل والنسيج ومصنع عمران ومصنع العاقل.

وبخصوص الوضع الإنساني ذكر البيان "مجال الصحة والرعاية الطبية"، أكد اتحاد نقابات عمًال اليمن أن الوضع الصحي في اليمن ينذر بكارثة انسانية نتيجة فقدان المياه النظيفة و اختلاط المياه بالصرف الصحي وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة ومنها الكوليرا والدفتيريا، نتيجة العدوان والحصار خلال خمس سنوات، ما أدى لانهيار منظومة قطاع الرعاية الصحية بالاستهداف المباشر للمنشآت الصحية وتأخر وصول الأدوية وشحتها وعدم توفر الأجهزة والمعدات الطبية.

أما في مجال التعليم، فأكد البيان تدهور التعليم في اليمن بشكل كبير، ما أدى إلى فقدان أبناء الشعب اليمني عامة وأبناء العمال خاصة تعليمهم وبناء قدراتهم وإمكانياتهم العلمية والفنية، مبينا أن العدوان تسبب في تدمير 486 ألف مدرسة ومركز تعليمي و38 جامعة حكومية و95 معهد وكلية مجتمع.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، إذ تقول إن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.

وكان التحالف أعلن عن وقف لإطلاق النار في الجبهات مع الحوثيين في التاسع من 9 أبريل/نيسان، دعما لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ولتهيئة الأجواء لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقام بتمديده لمدة 30 يوما مع حلول شهر رمضان.