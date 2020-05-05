اعتقال فرنسي قام بدهس قطيع أغنام عمدا بالمغرب...فيديو

أثار مقطع فيديو يظهر رجلاً يندفع إلى قطيع من الأغنام غضب العديد من مستخدمي الإنترنت ومنظمات حقوق الحيوان في المغرب.

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن السلطات قامت باعتقال المتهم وهو مقيم فرنسي، والذي برر فعله بدخول الأغنام إلى حديقته".

وتعود حيثيات الحادث، حين قام مواطن فرنسي بدهْس قطيع أغنام بسيارته عمدا، في شاطئ الصنوبر بمنطقة المنصورية شمال غرب المغرب، فقَتل وجرح عددا من النعاج والأكباش أمام أعين نجل صاحبها، بداعي أن القطيع كان يرعى بأرض في ملكيّته، وخلّفت فعلته استنكارا واسعا، بعد أن انتشر مقطع الفيديو الموثق لها.

ونشرت جمعية حماية الحيوانات مثل الكلاب والقطط في المغرب على صفحتها على فيسبوك شهادة نقلا عن شخص كان حاضراً في مكان الحادث "دخل القطيع إلى حديقته، فرأى أنهم كانوا يرعون على العشب ، وأخذ سيارته وركض إليهم. مات اثنان وأصيب الآخرون".

وأضافت الجمعية، التي أعلنت نيتها أن تكون طرفا مدنيا في هذه القضية، إن الحادث ليس الأول بالنسبة للمتهم"علمنا أن لديه تاريخًا، وقد قتل بالفعل كلب أحد الأشخاص وأنه لم يعاقب بعد على جريمته".