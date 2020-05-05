الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني بشأن قرار بلاده حول "حزب الله"

استدعى وزير الخارجية اللبناني السفير الألماني، اليوم الثلاثاء، لتفسير قرار برلين الأسبوع الماضي حظر جماعة "حزب الله" على أراضيها.

وقال مكتب وزير الخارجية ن الوزير أكد على أن "حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد ويمثل شريحة واسعة من الشعب وجزءا من البرلمان".

١-استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سفير ألمانيا الاتحادية جورج بيرغلن واستوضحه حول القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله.

وأفاد السفير أن القرار متخذ منذ فترة وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه pic.twitter.com/vEdYCKYTxa — Nassif Hitti (@HittiNassif) May 5, 2020

واستدعي السفير الألماني بعد أن اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ألمانيا أمس الاثنين بالإذعان للضغط الأمريكي.

وندد نصر الله بمداهمة الشرطة لجمعيات مساجد في ألمانيا يشتبه في ارتباطها بحزب الله الذي قال نصر الله إنه "ليس له وجود رسمي في أوروبا".

وأضاف أن "حكومة لبنان مسؤولة عن حماية مواطنيها في ألمانيا".

وصنفت ألمانيا الحركة المدعومة من إيران منظمة إرهابية في تحرك لطالما دعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة.

ونددت إيران بالتحرك الألماني بينما حثت إسرائيل الدول الأخرى أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تحرك مماثل.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية لكن ليس الجناح السياسي. وأصدرت بريطانيا تشريعا في فبراير/شباط العام الماضي قبل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي يصنف حزب الله منظمة إرهابية.