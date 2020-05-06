بسبب النزاهة وحزب البعث... 8 مرشحين لحكومة الكاظمي مهددون بعدم المرور

أفادت تقارير إعلامية عراقية، اليوم الأربعاء، بأن هناك 8 مرشحين ضمن حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، مهددون بعدم منحهم الثقة في البرلمان في حال انعقاد جلسة اليوم.

ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن مصدر سياسي، القول إن "ثمانية مرشحين من كابينة الكاظمي مهددون بعدم المرور في حال انعقاد الجلسة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، جلسته المخصصة لمنح الثقة لحكومة الكاظمي.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ذلك يأتي لأسباب مختلفة "بعضها يتعلق بنزاهتهم ووجود قضايا ضدهم، وبعضها يتعلق بانتماء بعضهم لحزب البعث".

ويكافح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وهو ثالث عراقي يكلف بتشكيل الحكومة في ثلاثة أشهر، لتأليف حكومة تقبلها أحزاب متنافسة في مهلة تنتهي هذا الأسبوع.