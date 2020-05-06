توجيه بتأخير أذان المغرب 3 دقائق في محافظة جازان السعودية

أعلن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان في السعودية، تأخير أذان المغرب 3 دقائق في بعض الأماكن عن تقويم منطقة مكة المكرمة.

ووفقا لصحيفة "سبق" المحلية، فإن المتحدث الرسمي باسم الفرع محمد كريري أكد أنه "تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، والتي توصلت إلى ضرورة تأخير الأذان عن توقيت أم القرى (مكة المكرمة) من دقيقتين إلى 3 دقائق"، مرجعا ذلك للفوارق في توقيت أذان المغرب.

وأكد "كريري" أنه صدر توجيه لمؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة التأخير في أذان المغرب.

"الشؤون الإسلامية" تحسم جدل مواقيت الأذان بمحافظات #جازان الجبلية: دقيقتان إلى 3 ووجَّهْنا المؤذنين.

https://t.co/xr1J3NwJ9b pic.twitter.com/fYNSKTJj21 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 6, 2020

جاء ذلك، بعد جدل واسع حول فارق التوقيت في المحافظات الجبلية والساحلية، وفق تقويم أم القرى، والذي حسمه المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، في فتواه لمواطن في محافظة الريث (إحدى المحافظات الجبلية بمنطقة جازان).