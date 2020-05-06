توجيه بتأخير أذان المغرب 3 دقائق في محافظة جازان السعودية

ووفقا لصحيفة "سبق" المحلية، فإن المتحدث الرسمي باسم الفرع محمد كريري أكد أنه "تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، والتي توصلت إلى ضرورة تأخير الأذان عن توقيت أم القرى (مكة المكرمة) من دقيقتين إلى 3 دقائق"، مرجعا ذلك للفوارق في توقيت أذان المغرب.
وأكد "كريري" أنه صدر توجيه لمؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة التأخير في أذان المغرب.
"الشؤون الإسلامية" تحسم جدل مواقيت الأذان بمحافظات #جازان الجبلية: دقيقتان إلى 3 ووجَّهْنا المؤذنين.— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 6, 2020
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جاء ذلك، بعد جدل واسع حول فارق التوقيت في المحافظات الجبلية والساحلية، وفق تقويم أم القرى، والذي حسمه المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، في فتواه لمواطن في محافظة الريث (إحدى المحافظات الجبلية بمنطقة جازان).
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