بعد إصابة 21 شخصا من عائلته… رسالة مؤثرة لكويتي بشأن فيروس كورونا.. بالفيديو

ناشد مواطن كويتي من أمام مستشفى في العاصمة الكويتية، أبناء وطنه، بالالتزام بالعزل الصحي وعدم الخروج، تجنبا للإصابة بفيروس "كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر المواطن الكويتي شريط فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصابة 21 فردا من أسرته به.

وقال المواطن في شريط الفيديو: "جئت إلى المستشفى لإحضار طعام ومعقمات خاصة لأفراد أسرتي الموجودين في المستشفى بعضهم في العناية المركزة، ولم أتمكن من رؤيتهم ومن ضمنهم زوجتي وبناتي".

#كويتنا | مواطن يحذر من الاحتكاك والخروج من المنزل بدون ضرورة:



21 شخص من عائلتي أصيبوا بـ #كورونا .. أرجوكم اقعدوا في بيوتكم..#كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/XTXcsVMaeN — Kuwaitna 🇰🇼 | قناة كويتنا (@kuwaitnaaanews) May 5, 2020

وطلب المواطن الكويتي الذي نشرت قناة "كويتنا" مناشدته، اليوم الأربعاء، البقاء في المنازل والالتزام بتعليمات الحجر الصحي، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 260 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.