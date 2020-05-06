لبحث "الضم"... بومبيو في إسرائيل الأسبوع المقبل

قالت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، أن بومبيو سيصل الأسبوع المقبل إلى إسرائيل في زيارة خاطفة تستغرق أقل من 24 ساعة، سيلتقي خلالها رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، والجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق- أبيض".

وأوردت القناة أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يجريها مسؤول أجنبي إلى إسرائيل منذ بداية أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلا عن أنها ستكون الأولى لبومبيو نفسه خارج بلاده.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن بومبيو قد رحب قبل أسبوعين بتشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بين نتنياهو وغانتس، حينما أكد أن البيت الأبيض سيعمل مع هذه الحكومة بشكل وثيق.

ولفتت إلى أن بومبيو تطرق إلى موضوع تطبيق السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، حينما قال: "إن قرار الضم يجب على إسرائيل اتخاذه".

وفي السياق نفسه، شكلت إسرائيل لجنة إسرائيلية - أمريكية لوضع خرائط المناطق التي ستضمها إسرائيل في الضفة الغربية وغور الأردن، والتي ستعترف الولايات المتحدة بضم إسرائيل لها.