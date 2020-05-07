الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب إلى شهر يوليو

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب التي كان من المقرر إجراءها في 20 أيار/مايو 2020 وأصبحت بتاريخ 19 تموز/يوليو 2020.

وبحسب صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، يأتي هذا المرسوم ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وجاء في منشور الصفحة اليوم الخميس:

"ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.. الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 121 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم /86/ لعام 2020 بتاريخ 20 أيار 2020، إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 تموز 2020.

وكان الرئيس الأسد أشار في اجتماع له مع المجموعة الحكومية المعنية بإجراءات التصدي لفيروس كورونا وتداعياته في البلاد يوم الثلاثاء أمس الأول إلى أن الوضع في البلاد فيما يتعلق بمؤشرات كورونا أصبح أفضل، لافتا إلى أن الخطر ما زال موجودا ومن الضروري الاستمرار بإجراءات الوقاية ومواجهة الفيروس.