كورونا يطيح بقائد الحرس الملكي في المغرب

أعفت القيادة الملكية في المغرب، اليوم الأربعاء، قائد الحرس الملكي من منصبه، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بين أفراد الحرس الملكي.

وبحسب مصادر مطلعة لموقع "أخبارنا" المغربية، فقد تقرر رسميا إعفاء الجنرال المغربي، ميمون المنصوري من مهامه في قيادة الحرس الملكي، وإحالته إلى القيادة العامة للقوات المسلحة دون مهمة.

ونوهت المصادر التي لم يكشف عنها، إلى أن أسباب إعفاء الجنرال تعود لتقصير بتطبيق تدابير الحجر الصحي، والذي أدى إلى انتشار الفيروس بين عناصر الحرس الملكي المغربي، وظهور بؤر له بين الأفراد والمخالطين لهم.

وأشارت المصادر إلى تعيين الجنرال عبد العزيز شاطر، خلفا للمنصوري كقائد للحرس الملكي.

وبحسب الصحيفة فقد سجل نحو 600 إصابة لعناصر من الحرس الملكي ومخالطيهم، منها حوالي 130 إصابة مؤكدة.

ويتلقى العسكريون المصابون العلاج في مستشفى محمد الخامس في الرباط، ويعالج مخالطيهم في مستشفيات الرباط وتمارة.

ولم يؤكد أو ينفي مصدر عسكري رسمي في المغرب حتى هذه اللحظة صحة هذه الأخبار، فيما تداول النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الخبر بكثافة.