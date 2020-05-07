ما حقيقة القبض على بطلي "لا كاسا دي بابل" و"ذا بلاك ليست" في سيناء

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على فيسبوك، مجموعة من الصور لإلقاء القبض على عدد من الجواسيس في شبه جزيرة سيناء، لكن ما حقيقة تلك الصور؟

وقدمت خدمة "تقصي صحة الأخبار" الخاصة بوكالة "فرانس برس" حقيقة تلك الصور.

وكشفت الوكالة الفرنسية أن إحدى تلك الصور التي تظهر عملية القبض على إرهابي في جنوب سيناء، ما هي إلا صورة مفبركة للممثل الإسباني بيدرو ألونسو.

ومن المعروف أن بيدرو ألونسو، ممثل إسباني اشتهر بمشاركته في مسلسل "لا كاسا دي بابل" الشهير بدور شخصية "برلين"، ولكن بعض الصفحات غيرت صورته وركبت عليه صورة رجل ملتح يرتدي ملابس عسكرية، وقالت في المنشور إن هذا الإرهابي يطلق عليه عمر المجاهد البرليني، وقام بـ36 عملية إرهابية وقتل 27 جنديا و12 ضابطا.

كما تداول مستخدمون لمواقع التواصل صورة أخرى، تظهر القبض على جاسوس إسرائيلي في شمال سيناء، ولكن في الصورة يظهر الممثل الأمريكي جيمس سبيدر، في لقطة من مسلسل "ذا بلاك ليست" الذي عرض عام 2013.

وأوضحت أن المنشور يتضمن صورتين الأولى لرجل يرتدي معطفا والثانية له وهو جاثي على ركبتيه كأنه مقبوض عليه، وكلتا الصورتين من المسلسل الشهير.

وجاء في نص المنشور المزيف: "تم القبض على الجاسوس الإسرائيلي، رايموند رايدنتين، المدعوم من قطر وتركيا في شمال سيناء".

ولكن الصور تظهر شخصية سبيدر، في المسلسل التي كان يطلق عليها رايموند ريد ديدينغتون، المطلوب من الاستخبارات الأمريكية.