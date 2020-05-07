"أنصار الله" تؤكد مقتل أحد أبرز القيادات العسكرية في الجماعة

أكدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء اليوم الخميس، مقتل أحد أبرز القيادات العسكرية في الجماعة.

وأكد الموقع الإلكتروني للجماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الخميس، أنه شُيع اليوم بصنعاء، في موكب جنائزي مهيب، جثمان اللواء محمد عبدالكريم الحمران، قائد القوات الخاصة بالجماعة.

وأقيمت مراسم التشييع لجثمان الحمران، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر وقيادات عسكرية، الذين أشادوا بمناقب الشهيد وسماته ومواقفه البطولية في مختلف الميادين والجبهات.

وأكد المشيعون أن "دماء الشهداء لم ولن تذهب هدرا بقدر ما أثمرت عزا وانتصارا وشموخا لليمن، مؤكدين السير على درب من قتلوا، ورفد جبهات البطولة والشرف بالرجال والعتاد".

وقد نقل الجثمان اللواء محمد عبد الكريم الحمران ليوارى الثرى في مسقط رأسه بمحافظة صعدة.

وفي السياق نفسه، قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الحمران الذي يعد أحد أبرز القادة العسكريين في الجماعة، هو الأعلى رتبة الذي يقتل هذا العام بين قياداتها.