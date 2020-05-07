اليمن... قتيل وجريح من الأمن بتفجير شمال شرقي أبين

قُتل جندي وأصيب آخر، يوم الخميس، في تفجير يعتقد نفذه (تنظيم القاعدة الإرهابي- المحظور في روسيا )، في محافظة أبين جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت في حاجز تفتيش تابع لقوات الحزام الأمني في منطقة تنوخ بقطاع دثينة في مديرية الوضيع (مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي) شمال شرقي أبين.

ووفق المصدر، أسفر التفجير عن مقتل مندوب الجرحى في الحزام الأمني وإصابة آخر.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين انتشارا لعناصر تنظيم "القاعدة" ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم ومعاقله.