لبنان يقدم على خطوة تاريخية بشأن التعليم المدرسي

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، طارق مجذوب، يوم أمس الخميس، عن اقتراحه إلغاء شهادتي البريفيه الأكاديمية والشهادات الفنية ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية وفق ضوابط وشروط محددة.

ونقل موقع "النهار" الإلكتروني تصريحات وزير التربية اللبناني خلال مؤتمره الصحفي في السراي الحكومي، وقال فيها: "اليوم كان هناك مداولات تتعلق باستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية، وكل ذلك في ضوء واقع التعبئة العامة".

وأضاف مجذوب قائلا: "اطلع مجلس الوزراء على معلومات وزارة التربية والتعليم العالي المتعلقة بالموضوعين المذكورين، أي استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية، واقترح وزير التربية الغاء دورة الامتحانات الرسمية، للشهادة المتوسطة الاكاديمية للعام الدراسي 2020 أي شهادة البريفيه، وكذلك إلغاء الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية، في التعليم المهني والتقني، وكل ذلك وفق ضوابط محددة".

وأضاف: "سيأتي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه، أو الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية في سياق مجموعة إجراءات أو ضوابط".

وأبلغت مصادر مطلعة "النهار" أنه من أسباب إلغاء امتحانات البريفيه العدد الكبير للمرشحين والحاجة إلى مضاعفة عدد مراكز الامتحانات لتأمين الشروط الصحية وبالتالي الحاجة الى أعداد كبيرة من العناصر الأمنية لمواكبتها.