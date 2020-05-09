تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتيقة وباب غشير للقصف... صور

أعلنت قوات "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتقية ومنطقة باب غشير في العاصمة طرابلس لقصف صاروخي.

وأكدت العملية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن ما سمتهم "ميليشيات حفتر" تقوم "بقصف الأحياء السكنية في محيط مطار معيتيقة و باب بن غشير باكثر من 80 صاروخ، تسببت في مقتل مواطنين و عدد من الإصابات".

وفي السياق ومن ناحية أخرى كانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد أعلنت إصابة خطيرة بخزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط بمستودع مطار معيتيقة الدولي.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.