وزير الدفاع العراقي الجديد يتعهد بتطوير المنظمة العسكرية وبناء جيش قوي... فيديو

تعهد وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم السبت، بتطوير المنظومة العسكرية سيكون من أولويات عمله.

وقال الوزير الجديد بحسب ما نشرته وزارة الدفاع العراقية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن :"من الأولويات التي سأعمل عليها هي بناء جيش قوي بمعنويات وهمّة عالية، وتطوير المنظومة العسكرية، وذلك من خلال الخبرات والمواهب التي يمتلكها أغلب المقاتلين".

وأكد سعدون على "إنصاف الجندي العراقي، والمضي قدماً في إعداد الخطط لمكافحة الخلايا الإرهابية".

وباشر وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، مهام عمله في وزارة الدفاع، صباح اليوم السبت 9 آيار/مايو 2020.

يذكر أن جمعة عناد سعدون خطاب الجبوري يبلغ من العمر الآن 63 عامًا، كان يشغل منصب قائد القوات البرية العراقية منذ بداية عام 2019.