محمد بن راشد يوجه رسالة لصحيفة إماراتية تأسست قبل 40 عاما

هنأ حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صحيفة "البيان" الإماراتية، بمناسبة أربعة عقود على تأسيسها.

وقال بن راشد، "أربعة عقود على تأسيس "البيان".. أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. نالت ثقة المواطن والمسؤول معا.. فكانت شريكا.. كل التوفيق لقيادة "البيان" وأسرتها ونتوقع منكم الثبات على المثابرة والمبادرة لتكون دوما صوت الوطن والحقيقة".

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 9, 2020

و"البيان" هي جريدة يومية سياسية شاملة تصدر في دبي بالإمارات وتأسست في 10 مايو عام 1980. وتصدر معها ثلاث ملاحق يومية "البيان الرياضي" و"البيان الاقتصادي" و"الحواس الخمس"، كما ويصدر معها يوم الأحد ملحق ثقافي بعنوان "مسارات" ويصدر يوم الجمعة ملحق "كتب" وملاحق أخرى.