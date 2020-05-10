وزير الاقتصاد اللبناني: مراجعة جميع معاملات مصرفنا المركزي لإظهار الشفافية

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الأحد، أن مراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي سيشمل جميع المعاملات في البنك، وذلك سعيا لإظهار الشفافية.

وقال نعمة في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، نشرت اليوم، إن مدققا جنائيا "سيفحص جميع المعاملات" لفهم أنشطة البنك المركزي، مشيرا إلى "أي مساعدات وما إلى ذلك".

وأوضح أن التدقيق الجنائي ستنفذه واحدة من 3 شركات اختيرت في أبريل/ نيسان، هي "كيه.بي.ام.جي" و"كرول" و"أوليفر ويمان"، دون تأكيد أي منها ستنفذ التدقيق فعليا.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال في وقت سابق، إن لبنان سيجري تدقيقا في حسابات البنك المركزي سعيا لإظهار الشفافية بعد الشروع في محادثات لإعادة هيكلة الديون. بحسب "رويترز".

وأكد وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، أمس السبت، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة اللبنانية ستساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية ولكنها ستأخذ بعض الوقت".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية متصاعدة بدأت بالتفاقم مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، والتي أدت إلى ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليصل في السوق السوداء إلى 4300 ليرة لبنانية.