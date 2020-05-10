تخوف من موجة كورونا ثانية في لبنان... وتلويح بإقفال البلاد 48 ساعة

تزداد المخاوف في لبنان من موجة ثانية لفيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد المصابين بين المقيمين والوافدين من الخارج.

وقال وزير الصحة حمد حسن: إنه "إذا بقيت نتائج إصابات فيروس كورونا مرتفعة سيطلب من مجلس الوزراء إقفال البلد 48 ساعة".

وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة الأسبوع المقبل والعودة إلى التشدد في خطة التعبئة العامة التي ستواكب المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد بدأت بتخفيف إجراءات خطة التعبئة العامة الأسبوع الماضي، قبل ارتفاع أعداد المصابين القادمين من الخارج ومن المقيمين.

وقال رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية: إن "هناك توجهاً لدى الحكومة بأخذ قرار قوي وجريء بحجر كامل أيام متواصلة مع بعض الاستثناءات لتخفيف نسبة كبيرة من الاحتكاك ونقل العدوى"، مضيفا في حديثه لوكالة "سبوتنيك".

في البداية كان التعاطي جيد ولكن خجول من حيث أنه لم تجرى فحوصات أوسع وأشمل، ولا شك أن هناك حالات مخبئة خاصة أن 30% من الإصابات حامل صامت ومن الممكن أن ينقل العدوى ولكنه لا يعلم ذلك.

وأشار سكرية إلى أنه "بعد تخفيف إجراءات الحجر على الطريقة اللبنانية، امتلأت الشوارع، وفي المناسبات الكتف على الكتف، وما فاقم الأمر هو القادمين من الخارج، إضافة إلى أن هناك جهل وعدم احترام"، لافتاً إلى أن:

حالة واحدة وحالتين كفيلة بنقل العدوى إلى الكثيرين، وكان يستحسن إجراء فحوصات وإحصاءات أوسع مساحة جغرافية ولكن الإمكانات لم تكن متوفرة والمستشفيات الحكومية غير جاهزة لاستقبال الحالات وهو واقع مر.

وتابع "نجح الموضوع عندما تجاوب المواطنين بنسب كبيرة، وقد سجلنا 3 أو 4 أو إصابة في اليوم الواحد، هنا تشجعت الدولة لتخفيف الإجراءات المتخذة في التعبئة العامة وهذا الإفراج التدريجي للأسف ترجم على الطريقة اللبنانية وهنا بدأت الخبايا بالظهور".

ورأى سكرية أن "الوضع عاد إلى نقطة الصفر أو ما قبل الصفر بقليل، لأنه كل يوم يظهر عدة حالات في مختلف المناطق، ولا نتخوف من انتشار قوي كما البلدان الأوروبية لأنه ليس لدينا سياحة ولا مواصلات تحت الأرض، وعندما التزم الشعب اللبناني المنازل انخفضت الاصابات"، واستطرد:

هناك أمر مخجل ومعيب يحدث قبيل انطلاق طائرات المغتربين اللبنانية، يتم تغيير أسماء العائدين بفعل الواسطة أو المعرفة الشخصية وربما دفع أموال، الأمر الذي ينتج عنه الفوضى وعدم القدرة على الرقابة.

وتستكمل الحكومة اللبنانية إعادة المغتربين اللبنانيين من الخارج، بالتزامن مع اعلان أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 10 حالات مصابة بفيروس كورونا المسبلل لمرض "كوفيد-19" من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من موسكو، وتسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من مينسك، وحالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من الكويت، وسيعاد الفحص لحالتين كانتا على متن الرحلة نفسها، وحالتين إيجابيتين على متن الرحلة التي وصلت من دوالا، و لم تسجل الرحلات التي وصلت من البحرين ودبي ولندن وأوكرانيا أية إصابات وأتت الفحوص كلها سلبية.

وارتفع إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في لبنان إلى 823 حالة، منهم 26 حالة وفاة، و234 حالة شفاء.