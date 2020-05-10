"الأجر بالساعة"... السعودية تطلق نظام عمل جديد

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، نظام عمل جديد على أساس الأجر بالساعة، والذي من شأنه أن يوفر وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن الوزارة قررت إطلاق نظام "العمل المرن"، والذي يستهدف جميع السعوديين، وكل نشاطات القطاع الخاص.

وأضافت أن "البرنامج يسعى إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة".

وأوضحت أن "البرنامج يحرص على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية".

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج يهدف إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.

ولفتت أنه "سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين، علما أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يوما من إطلاق القرار".

ووفقا للصحيفة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدما في تحقيق أهداف رؤية 2030.