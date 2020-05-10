"كورونا" يخترق السجون... أول دولة خليجية تعلن إصابة ضابط

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، اخترق فيروس "كورونا" المستجد، للسجون الكويتية عقب نحو شهرين من تحذيرات باحتمال حدوث ذلك، مؤكدة إصابة ضابط من الشرطة النسائية.

وقالت الداخلية، في بيان لها، "ثبتت إصابة الضابط التي كانت مخالطة لأهلها بالمنزل وقد تم نقلها إلى المستشفى، في حين تم إجراء فحوص طبية للعسكريات الموجودات في السجن للتأكد من سلامتهن".

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر "تويتر"، أن "نتيجة واحدة ظهرت حتى الآن لإحدى العسكريات وتبين أنها سليمة وبانتظار باقي النتائج".

وحول وضع النزيلات في السجن، لفت البيان إلى أنه "تم وضعهن في الحجر الانفرادي منذ دخولهن السجن كل حسب تاريخ الدخول بالتنسيق مع طبيب السجن لإجراء الفحوص اللازمة كإجراء اعتيادي واحترازي للفحص الشامل لجميع الأمراض حسب توصيات وإجراءات وزارة الصحة".

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعقيم الشامل للسجن، نافيا في الوقت ذاته صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود إصابات ووفيات بالفيروس داخل سجن الرجال.

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 10, 2020

وكانت محكمة الاستئناف أصدرت في نهاية شهر مارس الماضي قرارا بإخلاء سبيل 300 سجين مدانين بقضايا جنائية لتخفيف أعداد النزلاء في السجن المركزي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الكويت بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 1065 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 8688 حالة، وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 9 وفيات خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58.