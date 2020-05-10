"مظاهرة إلكترونية" تطالب بفك "الحصار" عن غزة

نظم ناشطون فلسطينيون وأجانب، اليوم الأحد، مظاهرة إلكترونية، للمطالبة بضرورة الضغط على إسرائيل، وقالوا إن "هدف المظاهرة هو رفع الحصار عن قطاع غزة".

وشارك المتظاهرون في هذه الفعالية عبر تطبيق "زووم" لمكالمات الفيديو، التي أدارها الناشط السياسي، المتضامن مع فلسطين والمقيم في نيوزيلاندا، جون مينتو، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

وعلّق بعض المشاركين الأعلام الفلسطينية إلى جانبهم، بينما ارتدى البعض الآخر قمصانا مرسوم عليها العلم أو الكوفية الفلسطينية.

وناقش المشاركون الفلسطينيون من غزة، طبيعة الأوضاع الإنسانية والصحية، التي يمر بها القطاع خلال أزمة جائحة كورونا مستذكرين أحداث النكبة، التي تصادف ذكراها الـ72 في 15 من مايو/ أيار الجاري.

وقالت الناشطة الفلسطينية من غزة، بشائر معمر، خلال مشاركتها في التظاهرة إن "كل دول العالم، أغلقت مطاراتها وحدودها، لكن في غزة، الحدود مغلقة بفعل الحصار، والمطار دمرته الطائرات الإسرائيلية عام 2001، وأما الميناء فهو يستخدم فقط للصيد، ولا يستطيع الفلسطينيون التنقل عبره".

وتفرض إسرائيل قيودا على الحركة من وإلى قطاع غزة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/ كانون الثاني 2006.