العراق... فرض حظر شامل خلال أيام العيد لمكافحة كورونا

قررت السلطات العراقية، اليوم الأحد، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المقبل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وذكرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، في بيان لها، أن "اللجنة عقدت اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال، وعدد من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وبين الكاظمي، وفقا للبيان أن "جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا ولا بد من تكثيف جهود مواجهتها"، مؤكدا على "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام، وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة أن "يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة فجرا، وفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك، ووضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليصبح إجمالي عدد الإصابات 2767 والوفيات 109، بزيادة حالتين خلال 24 ساعة.