السعودية تخفض مجددا إنتاجها من البترول بمليون برميل يوميا خلال الشهر المقبل

وجهت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، شركة أرامكو النفطية إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر حزيران/يونيو المقبل بمعدل مليون برميل يوميًا، ليصل حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة قياسا على إنتاجها في الشهر الحالي نحو 4.8 مليون برميل يوميًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن مصدر بوزارة الطاقة أن "الوزارة وجّهت شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو/حزيران القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من إبريل/نيسان 2020".

وأضافت "واس" أن "بهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر إبريل/نيسان الماضي، نحو (4,8) أربعة ملايين وثمانمائة ألف برميل يومياً".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتحالف "أوبك+"، في 9 أبريل/ نيسان الماضي، على تخفيص إنتاج النفط إلى 10 مليون برميل يوميا، خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وشهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المائة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المائة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وجاء ذلك الانهيار الكارثي نتيجة عاصفة من عوامل التباطؤ في السوق، على رأسها الانتشار العالمي المتسارع لوباء الفيروس التاجي الجديد، وإشعال السعودية حرب أسعار بعد تعثر محادثات تحالف "أوبك +"، الذي تشكل في عام 2016 ليشمل روسيا.