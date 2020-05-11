الحشد الشعبي يكشف حقيقة إزالة صور المهندس وسليماني من مطار بغداد

أصدر الحشد الشعبي في العراق، بيانا، اليوم الاثنين، كشف فيه حقيقة إزالة صور نائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، من مطار بغداد.

ونفت هيئة الحشد الشعبي، إزالة الصور، قائلة: إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير دقيقة بشأن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي"، موضحة أن "الصورة المتداولة تعود الى تاريخ 6 / 5 / 2020، وتمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد في ذلك اليوم".

وبينت هيئة الحشد في بيانها، أنه "يجري حاليا العمل على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى"، لافتا إلى أن هذه الصورة كانت بمبادرة ممن وصفتهم بـ"متطوعين ومحبين".

الرياح العالية تمزّق صورة قائد الحشد الشهيد ابو مهدي المهندس في شارع المطار .. pic.twitter.com/AKIDYT391F — ذو الفقار علي (@JR16QurOkCOcqOx) May 11, 2020

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإزالة صورة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل بقصف امريكي قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، رفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.