الحشد الشعبي يكشف حقيقة إزالة صور المهندس وسليماني من مطار بغداد

ونفت هيئة الحشد الشعبي، إزالة الصور، قائلة: إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير دقيقة بشأن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي"، موضحة أن "الصورة المتداولة تعود الى تاريخ 6 / 5 / 2020، وتمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد في ذلك اليوم".
وبينت هيئة الحشد في بيانها، أنه "يجري حاليا العمل على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى"، لافتا إلى أن هذه الصورة كانت بمبادرة ممن وصفتهم بـ"متطوعين ومحبين".
الرياح العالية تمزّق صورة قائد الحشد الشهيد ابو مهدي المهندس في شارع المطار .. pic.twitter.com/AKIDYT391F— ذو الفقار علي (@JR16QurOkCOcqOx) May 11, 2020
وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإزالة صورة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل بقصف امريكي قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، رفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
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