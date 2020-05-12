لبنان يصدر قرارا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتبارا من مساء الغد

أصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارًا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتبارًا من مساء غد الأربعاء، بعد ارتفاع الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "مجلس الوزراء يصدر قرارًا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار/ مايو، وحتى صباح الاثنين 18 أيار/ مايو، على أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات".

مجلس الوزراء يصدر قراراً بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتى صباح الإثنين 18 أيار على ان يصدر وزير الداخلية بيانا بالاجراءات التي ستطبق والاستثناءات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 12, 2020

وأعلن وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي في بيان، اليوم الأحد، تطبيق حظر التجول في البلاد بدءا من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، وذلك في إطار إجراءات منع تفشي كورونا.

يأتي ذلك على خلفية تزايد المخاوف في لبنان من موجة ثانية لفيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد المصابين بين المقيمين والوافدين من الخارج.