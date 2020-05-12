مصر… الكشف عن المبلغ الذي تبرع به نجيب ساويرس لمواجهة كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن المبلغ الذي تبرع به رجل الأعمال نجيب ساويرس، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الصحة والسكان المصرية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء، رسالة شكر من هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، لكل من ساهم بجهود أظهرت تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتخطي أزمة وباء كورونا.

وأرفقت الوزارة المصرية رسالة بقيمة المبلغ الذي تبرع به نجيب ساويرس، ويبلغ 100 ألف دولار.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 290 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.