مصر... مسؤول سابق في المالية يدعو إلى إعادة الحياة بشكل تدريجي

قال عمرو المنير، نائب وزير المال السابق للسياسات الضريبية، إنه لا بد من إعادة الحياة بشكل تدريجي مع اتخاذ كافة وسائل الحماية للحفاظ على صحة المواطن، لأن استمرار الوضع الحالي وتوقف الاقتصاد سيكون له تأثير سلبي كبير في المستقبل.

وأشار المنير في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن جميع دول العالم تأثرت بأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها أزمة تختلف عن غيرها من الأزمات، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وقال المسئول السابق بوزارة المال، إن الأزمات الاقتصادية تكون إما مالية أو نتيجة الحروب، لكن أزمة "كوفيد 19" صحية، وضربت العالم كله في وقت واحد، وتأثرت بها كل القطاعات في وقت قصير جدًا لأنها حدثت بشكل مفاجئ.

وأوضح نائب وزير المال السابق، أن تعامل الحكومة في إدارة تلك الأزمة كان بشكل متواز، ولكن صعوبة الأمر في الاختيار بين صحة المواطن وعودة الاقتصاد، ولهما نفس التأثير الاجتماعي بجانب الضغوط المادية، وفي نهاية الأمر كل ذلك يعصف بالاقتصاد.

لافتا إلى أنه "لذلك ليس هناك نموذج هو الأمثل في إدارة تلك الأزمة على مستوى العالم".

وقال نائب الوزير السباق إن "التأثير المباشر يقع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، فالاختيار هنا صعب لأنه ما بين الإنسان والإنسان".