رئيس الوزراء المصري: نتوقع أن يصل عدد العالقين العائدين للبلاد إلى 16ألفا خلال هذه الفترة

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن حكومته تتابع بشكل يومي ملف عودة المصريين العالقين في الخارج في إطار متابعتها لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألفًا، بحسب موقع "بوابة الأهرام" الإلكترونية.

ووجه مدبولي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف.

ولفت إلى أن أعداد المصريين الذين يعودون حاليًا كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة، مشددا على أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين.

وناقش مدبولي، خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ومنها تداعيات أزمة "كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.

واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، لبحث أزمة العالقين المصريين الذين يريديون العودة لوطنهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول استعراض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين.

وأضاف "وجه السيسي بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم".

وتابع "على أن يكون ذلك وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

وأوضح أن "الرئيس المصري اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين، وعلى جهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، وذلك استناداً إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج".

وذكر أنه تم استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليا مع المواطنين العائدين إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بما فيها إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات من خلال تعميم اختبارات الكشف السريع، وأيضا الانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي، بالإضافة إلى ما يتم عقب ذلك من تعقيم وتطهير لكافة مكونات ومرافق مطارات استقبال رحلات العودة، وكذلك تطهير أماكن العزل بعد إخلائها.