السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية عسكرية لمشروع هو الأول من نوعه في المملكة

وقّعت السعودية وأمريكا، مساء أمس الالأربعاء، اتفاقية لإنشاء مشروع سعودي - أمريكي مشترك في مجال المنظومات الأرضية، ويُعدّ هو الأول من نوعه بالمملكة، وبملكية ذات غالبية سعودية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن المشروع الذي يقام بين شركتي التدريع للصناعة السعودية وأوشكوش كوربوريشن الأمريكية سيضم مزيجاً من خبرات "أوشكوش ديفنس" الرائدة في صناعة المركبات التكتيكية المدولبة للجيش الأمريكي، وكذلك الخبرات والتجارب غير المسبوقة لشركة التدريع للصناعة، التي استطاعت تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في المملكة على مدى 20 عاماً.

وقال المهندس فوزي صبري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«التدريع»، إن "الجهود الحالية التي تبذلها السعودية في مجال الصناعات، لا سيما الصناعات العسكرية، تتطلب منا المضي قدماً واتباع توجهات الحكومة بتحقيق كل ما يتعلق بأمن الوطن، ورفع كفاءة الصناعات العسكرية، ودعم المواهب والقدرات البشرية السعودية التي نعوّل عليها من خلال توفير فرص العمل لأبناء وبنات المملكة".

من جهته، أكد جون براينت، رئيس "أوشكوش ديفنس" ونائب رئيس "أوشكوش كوربوريشن"، أن الشركتان عملتا معاً، وبشكل وثيق، منذ أكثر من عامين، لتأسيس هذا المشروع المشترك، من خلال نقل التقنية والقدرات الخاصة به.