رئيس "الكتائب اللبنانية" يهاجم "حزب الله": يمارس وصاية على الحكومة

انتقد النائب سامي الجميل، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" التعامل الحكومي مع الأزمات التي يعيشها الشعب اللبناني.

وقال الجميل في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نشعر مع مأساة الناس ومع شباب لبنان وهذه المأساة سبق وحذرنا منها في السنوات السابقة"، بحسب موقع صحيفة "الجمهورية".

وأشار إلى أن "الأسوأ والأخطر من المأساة الاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون هو الغموض بكل ما يتعلق في المستقبل".

واعتبر الجميل أن "الكارتيل السياسي أوصلنا إلى ما وصلنا اليه وهناك وصاية على الحكومة من هذا الكارتيل وهذا دليل على أن قرار الحكومة هو خارجها".

وأكد رئيس "الكتائب اللبنانية" أن "وصاية حزب الله تفقد الحكومة استقلاليتها وقدرتها على إنقاذ لبنان والدعم الدولي بالحجم المطلوب لن يتحقق بفعل هذه الوصاية".

وتابع: "كيف تتكلمون عن إصلاح قضائي ومكافحة فساد إذا كنتم غير قادرين على الموافقة على التشكيلات القضائية؟".

وأشار الجميل إلى أن "هناك تردد وتناقض في أداء الحكومة بفعل تأثير وصاية "حزب الله" فضلا عن انعدام الرؤيا وسوء تقدير المرحلة".

وأشار إلى أنه "تم وضع خطة حسابية من دون الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية ومن دون دراسات للتدابير والإجراءات".

وأكد رئيس حزب الكتائب أنه "لدينا مشكلة ثقة مع هذه الحكومة وهذه السلطة وأساس النهوض بالاقتصاد الثقة التي باتت مفقودة".