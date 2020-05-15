دولة عربية تجبر "التجار" على ارتداء الكمامات الطبية

وأكدت صحيفة "النهار"، مساء أمس الخميس، أن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، قد أعلن أن ارتداء التجار للكمامات الواقية، بات إجباريا، بداية من ييوم الأحد المقبل.

ونقلت الصحيفة عن كمال رزيق، عقب قيامه بزيارة عمل وتفقد في مدينة وهران، إعطاءه تعليمات إلى مدير التجارة لولاية وهران نفسها، من أجل تخصيص يوم السبت لحث التجار حول وجوب ارتداء الكمامات الواقية، دفعا لارتدائها بداية من يوم الأحد المقبل لكل التجار، سواء كانوا أرباب عمل أو مستخدمين.

وأكد وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أن عقوبات بالغلق لمدة شهر سيتم فرضها في حالة عدم الالتزام بهذا الإجراء.

وفي سياق متصل، قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، بزيارة ميدانية في ولاية تيبازة، أمس الخميس، برفقة وزير السياحة لزيارة ورشات صناعة الكمامات. وذلك بحسب تقرير آخر للصحيفة نفسها.

وأكد ابن بوزيد بأن نسبة الوفيات في الجزائر هي 8 في المئة من نسبة الإصابات، وهي نسبة تعتبر منخفضة، مقارنة بنسب الوفيات في عدد من الدول على غرار فرنسا وبلجيكا، والتي وصلت إلى حدود الـ15 بالمائة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 300 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.