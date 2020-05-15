مصر... وزير التعليم يكشف تطورات جديدة بشأن التابلت

وقال شوقي إنه "جارٍ الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على تصنيع أجهزة "التابلت" التعليمي في مصنعها بمصر، من خلال ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون دولار، ضمن خطط الشركة لتوطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلي"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وتابع وزير التعليم المصري خلال لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن "نسبة المكون المحلي في أجهزة التابلت التي ستنتجها الشركة من مصنعها بمصر تبلغ 40% كما أنها ستعتمد في ذلك على العمالة المصرية".

يشار إلى أن مدبولي، عقد اجتماعا، اليوم الجمعة، مع شوقي، لمُتابعة إجراءات التعاقد على دفعة جديدة من "التابلت" للعام المُقبل، وسير عملية تسليم أبحاث شهادات النقل عبر منصة "إدمودو"، بالإضافة إلى الترتيبات التي يجري اتخاذها لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأوضح رئيس الوزراء إلى أهمية تجربة استخدام "التابلت"، وكذا توطين صناعته في مصر، خاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حالياً، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد على التابلت المطلوب لطلاب العام المقبل.